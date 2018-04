Noto, ciclista del Criterium di Primavera positivo al doping

I carabinieri della Compagnia di Noto con i colleghi del NAS di Ragusa hanno proceduto a una serie di controlli nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche e dei loro iscritti. In tali controlli, effettuati anche nel corso della gara ciclistica “Criterium di Primavera” del 4 marzo scorso, sarebbe risultato positivo uno dei partecipanti, che è quindi stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per assunzione di farmaci ad effetto dopante.