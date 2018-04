Diciannovenne dà alla luce due gemelli poco dopo sbarco ad Augusta

PALERMO - Una diciannovenne della Costa d’Avorio, sbarcata sabato pomeriggio al porto di Augusta insieme con altri 482 migranti, ha partorito due gemelli all’ospedale Umberto I di Siracusa. Fatimata ha dato alla luce un maschio e una femmina nel reparto nell’ospedale siracusano dove è stata trasferita d’urgenza subito dopo lo sbarco dalla nave militare spagnola Santa Marina. La diciannovenne è stata sottoposta a un parto cesareo perché ai medici che l’hanno assistita ha raccontato di non sentire più i bambini in grembo e di aver già accusato problemi durante la traversata in mare. I bimbi pesano 2 chili e sono in buona salute.