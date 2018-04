Serie C, Leonzio da urlo: batte la Paganese e vede i play off

Paganese – Sicula Leonzio 1-2

Paganese ( 3-5-2): Gomis 6; Carini 5,5 ( 55’ Tazza 6), Piana 6, Acampora 6 ( 69’ Talamo 6); Ngamba 5.5, Tascone 6, Nacci 6, Scarpa 6 ( 15’ Maiorano 5,5, 55’ Cuppone 6), Della Corte 6; Cernigoi 5,5, Cesaretti 5,5. All. Fabio De Sanzo 6.

Sicula Leonzio (4-3-3): Narciso 5; Aquilanti 6, Gianola 6,5, Camilleri 6,5, Squillace 6,5; Cozza 6, Esposito 6,5, Marano 7 ( 46’ Pollace 6); Bollino 7 ( 74’ Lescano 6,5), Foggia 6 ( 74’ Davì 6), Gammone 6 ( 38’ Ciotti 6,5). All. Aimo Diana 7.

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale; assistenti: Cavallina di Parma e Bruni di Brindisi.

Reti: 10’ Bollino, 89’ Lescano (rig), 92’ Cernigoi.

Note: 800 spettatori. Al 35’ espulso Narciso. Ammoniti: Cozza ( L), Lescano (L), Tascone (P), Comis (P). Corner: 5-3. Recupero: 3’ e 6’

Pagani. Grande colpo in trasferta in chiave play off per la Leonzio che vince sul campo della Paganese. Un 2-1 bianconero sulla squadra campana firmato da Bollino e Lescano. La Paganese ci ha provato fino alla fine ma i lentinesi sono stati bravi, nonostante l’uomo in meno ( espulsione di Narciso) a gestire il risultato fino al triplice fischio.

Il match. Prima mezzora straordinaria della formazione lentinese che domina e schiaccia i padroni di casa nella propria metà campo. Bianconeri in vantaggio al 10’ grazie ad un gol di Bollino a conclusione di un contropiede firmato da Marano. Gioca bene la Leonzio che nel suo miglior momento, al 35’ , rimane in dieci uomini per l’espulsione di Narciso, reo di aver preso il pallone con le mani fuori dalla sua area di rigore.

Nel secondo tempo la Paganese cerca di rientrare in partita approfittando dell’uomo in più ma è ancora tra i piedi di Bollino l’occasione di chiudere il match ma il pallone termina fuori di pochissimo. La formazione campana chiude la Leonzio nella propria metà campo ma gli stessi lentinesi si difendono con ordine. Nei minuti finali, e dopo un giro di cambi, arriva il raddoppio della Leonzio con un calcio di rigore realizzato da Lescano all’88. La Paganese accorcia le distanze al 92’ con Cernigoi, lo stesso che al 96’ sbaglia l’occasione del pari. Leonzio in piena zona play off.