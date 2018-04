Lotta al lavoro nero, tendopoli abusiva a Cassibile

SIRACUSA - Attività di contrasto al lavoro nero di polizia e carabinieri, in seguito alle indicazioni del prefetto Giuseppe Castaldo. In località Borgovecchio i militari dell’arma hanno individuato una piccola tendopoli abusiva. Dentro si trovavano 37 cittadini extracomunitari, tutti uomini, in regola sul territorio nazionale ed in maggioranza di origine africana. Vivevano in condizioni igienico sanitarie precarie, e sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Siracusa per invasione di terreni, anche a seguito della denuncia dei proprietari del fondo.