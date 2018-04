Siracusa: uccise l'amico con un pugno, 10 anni di carcere in Appello

SIRACUSA - Sebastiano Musso, 44 anni, operaio siracusano, è stato condannato a 10 anni di reclusione per l’omicidio dell’amico Franco Iraci, 44 anni, commerciante. La Corte di Appello di Catania ha emesso il verdetto riformando in parte la sentenza del gup di Siracusa che aveva inflitto, con rito abbreviato, all’imputato la condanna a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale.

L'omicidio risale alla sera del 24 marzo 2016, alla vigilia di Pasqua. Tra Iraci e Musso, che erano andati in giro per i pub di Ortigia, è sorta una disputa verbale attorno a un’amica in comune. Dopo una prima schermaglia tra i due, alla presenza di una terza persona, Iraci ha insistito a recuperare il telefonino cellulare, dimenticato sulla vettura di Musso.

Fra Iraci e Musso sono volate parole ancora più pesanti e Musso sostiene di avere sferrato un pugno o una manata (non ricorda questo particolare) raggiungendo in pieno volto l’amico. Poi Musso si è allontanato e in auto si è recato in piazzale Marconi per fermarsi al bar “Cavallino rosso”. Ed è proprio in prossimità del locale pubblico che Musso ha detto di avere ricevuto la telefonata del terzo amico che gli diceva: «L’hai ammazzato».