Auto giù da scarpata a Floridia, muoiono due giovani coppie tra cui anche donna incinta

Floridia (Siracusa) - Un'auto, una Ford Focus, si ribalta e finisce giù in una scarpata lungo la Provinciale 12, tra Floridia e Cassibile: incastrati tra le lamiere rimangono i corpi senza vita di Giuseppe Marino, della moglie Chiara Carrubba, in stato di gravidanza, e di Giovanni Violano. E anche un'altra giovane, sorella di Chiara, rimasta in un primo tempo ferita, è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stata trasportata in condizioni disperate.

Tutte le giovani vittime erano di Floridia (Sr). Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta, pare in prossimità di un curvone, ed è finita in una scarpata. Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i cadaveri dall’auto.