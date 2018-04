Avola, corsi formazione per dipendenti con i film di Zalone e Ficarra e Picone

Avola (Siracusa) - La visione a tutti i dipendenti comunali dei film «Quo Vado» e «L'ora legale» per fare capire come non dovrebbe essere il dipendente pubblico. Il Comune di Avola si affida a Checco Zalone, prima, e Ficarra e Picone, dopo, per la conclusione di un corso di formazione per i dipendenti.



«Perché sono due film molto significativi - spiega Luca Cannata, sindaco di Avola - che danno l’idea di posto fisso e della realtà del Sud, che mostrano uno spaccato di come viene percepita e fruita la pubblica amministrazione. Con "Quo Vado" emerge la figura del dipendente e di come s'intendeva negli anni passati il posto fisso; mentre "L'ora legale" evidenzia lo spaccato di una società che in molti casi è gattopardesca: richiede il cambiamento ma resta ferma alle proprie cattive consuetudini». Non solo cinema, comunque: ci saranno la presentazione del Piano anticorruzione, l’illustrazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze e del portale del dipendente e le funzioni del dipendente nell’ambito dei rapporto con l’utenza.