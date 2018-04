Piantagione di marijuana scoperta a Priolo Gargallo

SIRACUSA - Una piantagione con mille piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a Priolo Gargallo, in un casolare abbandonato in una zona periferica del paese, in direzione dei monti Climiti. Il responsabile della gestione della serra, che i militari stanno identificando, aveva creato due vere e proprie serre con piante alte fino a un metro e mezzo.