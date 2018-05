Terzo round per Social-Challenges, Impact Hub Siracusa è il riferimento per il Sud Italia

Siracusa - Impact Hub Siracusa è il riferimento per il Sud Italia per la piattaforma Social-Challenges.eu, che aiuta le imprese e le associazioni a proporre soluzioni concrete alle sfide sociali e ambientali individuate. In palio c’è un contributo dal valore di 30mila euro per concretizzare in sei mesi la proposta avanzata. In Sicilia la prima sfida è stata lanciata da Farm Cultural Park, il centro culturale indipendente fondato a Favara, in provincia di Agrigento, mentre le due soluzioni che hanno ottenuto la sovvenzione provengono da Sergio Serafini, founder e Ceo della startup catanese Giftsitter e da Fabio Bruno di Startup Messina.



Social-Challenges.eu è una piattaforma internazionale su cui enti e organizzazioni (i cosiddetti Challenge Owner) “lanciano” sfide sociali a cui imprese e associazioni, ovvero i Solution Providers, possono rispondere con delle proposte concrete. Sul territorio sono individuati anche dei “nodi” con il compito facilitare la comunicazione dell'iniziativa e le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti; tra questi, unico nel Meridione, c’è Impact Hub Siracusa, il coworking che mette in rete gli innovatori siciliani sito nella splendida isola di Ortigia. Il primo round è iniziato a settembre 2017 e Social-Challenges.eu è giunta adesso alla sua terza chiamata. Il termine per proporre una soluzione attraverso il portale https://www.socialchallenges.eu/ è previsto per il 15 luglio 2018.



L’iniziativa è promossa dalla Commissione Europea assieme a Meta, Ebn e Impact Hub. Ogni sfida lanciata sulla piattaforma che riceve dagli aspiranti Solution Providers almeno tre proposte di risoluzione entra in una fase di valutazione. Questo compito è affidato a un panel formato dai partner internazionali del progetto, a cui partecipa anche chi ha lanciato la sfida.

“Il progetto Social Challenges Innovation Platform non ha vincoli nazionali: la soluzione può arrivare anche da lontano. Lo dimostra il caso della seconda sfida di cui abbiamo supportato il lancio - sottolinea Salvo Fallica, socio di Impact Hub Siracusa - A fare da Challenge Owner sono stati i soci della cooperativa Project Ahead di Napoli tramite l'incubatore sociale Dialogue, nel cuore dei Quartieri Spagnoli; a offrire una proposta efficace è stato un gruppo di olandesi, che ha poi vinto il grant con il progetto Connect Café”. Lo spirito dell’iniziativa è dunque trovare nuovi modi di risolvere difficoltà sempre più impegnative, far nascere relazioni tra grandi organizzazioni e piccole realtà, promuovere una continua circolazione di idee anche a livello internazionale. “Spesso quello che manca è una vera occasione di dialogo”, dice Salvo Fallica “Il nostro obiettivo, sia come Impact Hub che come nodo di Social Challenges, è proprio quello di sostenere un network efficace che possa collaborare al meglio, sul territorio e oltre”. Uno scambio che si sviluppa grazie alla Rete, ma non si limita solo al virtuale. Dal 4 al 6 maggio, infatti, Farm Cultural Park di Favara ospiterà un evento al quale parteciperanno tutte le realtà che fanno parte del progetto. “Sarà un week end dedicato ad aspetti formali e tecnici, ma anche un momento di confronto su proposte concrete - conclude Fallica - La Sicilia si conferma ancora una volta una terra ricca di idee e persone pronte a impegnarsi. Vogliamo far sì che questo fermento possa aumentare e generare occasioni concrete di crescita e sviluppo per il territorio”.