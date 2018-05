Arcivescovo di Siracusa su ruolo politica: «Aiuti il bene comune»

SIRACUSA - «La scelta dei propri rappresentanti da parte di ogni cittadino può essere veramente libera e democratica solo dinanzi a programmi chiari e realizzabili che mettano al centro il bene comune senza condizionamenti di parte». Lo ha detto l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Salvatore Pappalardo, nel suo tradizionale discorso dal balcone dell’Arcivescovado, in occasione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia, patrona di Siracusa. «I poveri, i malati, la famiglia e il lavoro libero e dignitoso siano - ha aggiunto - gli obiettivi che chiunque sarà chiamato a guidare questa Città deve porsi come progetto del proprio impegno politico». Pappalardo ha invitato ad «ispirarsi al luminoso esempio di santità che ancora oggi Lucia continua ad offrirci. Chiedo a quanti con generosità si stanno proponendo alla guida della nostra città: pensate alla politica come un vero servizio alla comunità e come un vostro personale impegno di santità».