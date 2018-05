Siracusa, evade fisco per 630 mila euro, sequestrati 180 mila euro all'amministratore della Ser.Eco

La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo sui beni e sui conti dell’amministratore della SER. ECO. S.r.l, società siracusana, operante nel settore dello smaltimento e depurazione delle acque di scarico e delle bonifiche industriali.

L’inchiesta, che trae origine dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa, ha evidenziato delle irregolarità consistenti nell’omesso versamento dell’IVA per il 2015, per un importo complessivo di 450 mila euro e nell’omesso versamento delle ritenute certificate, per il 2013, per un importo complessivo di 180 mila euro.

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa hanno provveduto a denunciare l’amministratore alla Procura di Siracusa considerato l’omesso versamento delle imposte dovute in misura superiore alle soglie di punibilità. La Procura di Siracusa ha delegato i finanieri della Compagnia di Siracusa ad eseguire gli accertamenti ed ha segnalato alla magistratura Antonio Bianca, amministratore della Società, per l’omesso versamento dell’IVA per il 2015 e delle ritenute certificate per il 2013, per un importo complessivo di tributi non pagati pari a 630 mila euro. Su richiesta del procuratore Francesco Paolo Giordano e del sostituto Vincenzo Nitti, il Gip del Tribunale di Siracusa Carmen Scapellato, ha così emesso un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per un valore complessivo di 180 mila euro, da eseguire sui beni e sui conti dell’indagato.