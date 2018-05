Lentini, le giostre funzionavano con l'energia elettrica rubata

Avevano installato le giostre a Lentini per la festa di Sant’Alfio ma si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. E’ successo in piazza Oberdano dove i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, a Lentini, i carabinieri sono intervenuti con il personale tecnico dell’Enel e hanno accertato come alcune giostre funzionavano grazie all’elettricità rubata. Per tre persone è scattato l’arresto in flagrante: si tratta di Vasco Guizzardi 69 anni di Siracusa e dei coniugi di Ragusa Laura Talio e Germano Dora di 47 e 48 anni, tutti pregiudicati e nella vita esercenti attività di spettacolo viaggiante. La licenza è stata subito revocata e i tre hanno smontato le giostre.