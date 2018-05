Priolo, operaio ustionato in impianto Isab

PRIOLO - Incidente sul lavoro negli impianti nord della raffineria Isab, nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo, nel Siracusano. Un operaio di una ditta dell’indotto che si stava occupando di manutenzione è stato colpito da uno schizzo di zolfo liquido per cause ancora in corso di accertamento. Il liquido caldo ha raggiunto l’uomo al collo e alle mani: necessario il trasferimento d’urgenza al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Poco dopo, in un’altra zona della raffineria, si è verificata una fuoriuscita di olio di lubrificazione da un compressore recupero gas: il gas è andato in torcia e si è verificato un leggero sfiaccolamento. Nessun operaio è stato coinvolto.

Parlano di «abbassamento spregiudicato dei livelli di sicurezza e di garanzia per i lavoratori» Roberto Alosi e Antonio Recano, rispettivamente segretario generale della segretario generale della Cgil e della Fiom di Siracusa. «L'attenzione delle aziende verso la sicurezza sul posto di lavoro non ha mai raggiunto gli standard da noi perorati». Alosi e Recano ribadiscono la necessità di investimenti: «Rivendichiamo l’urgenza di rivedere il sistema degli appalti e maggiori controlli sull'applicazione della legge sulla sicurezza sul posto di lavoro»