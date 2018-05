Raffineria di Priolo, la Sonatrach assicura il mantenimento dei livelli occupazionali

SIRACUSA - Incontro oggi alla Raffineria Esso del polo petrolchimico di Priolo, nel Siracusano, tra la Sonatrach e i rappresentanti sindacali delle segreterie nazionali, territoriali e aziendali. Lo ha reso noto la Esso Italiana. Al centro della riunione la presentazione della compagnia petrolifera di Stato algerina, in seguito all'accordo raggiunto con la Esso per l'acquisizione del ramo d’azienda costituito dalla raffineria e da tre depositi carburante associati. Presente anche Abdelmoumen Ould Kaddour, Ceo di Sonatrach, che ha confermato la volontà di mantenere la continuità gestionale, i livelli occupazionali e gli alti standard in materia di salute, sicurezza e ambiente. Subito dopo si è svolta un’assemblea sindacale e un incontro tra Sonatrach e il personale.