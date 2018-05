"Sistema Siracusa", ai domiciliari l'avvocato Giuseppe Calafiore

SIRACUSA - L’avvocato Giuseppe Calafiore, 46 anni, arrestato nell'ambito dell’inchiesta "Sistema Siracusa" sulle sentenze pilotate in favore di alcuni gruppi imprenditoriali, è stato posto ai domiciliari dal gip del tribunale di Messina Maria Vermiglio.

Calafiore si trovava nel carcere di Catania dal 6 febbraio scorso. Nelle scorse settimane è stato sentito per tre volte dal pool di magistrati della Procura peloritana fornendo alcune precisazioni su alcune ricostruzioni che come evidenziato dal suo legale, l'avv Mario Fiaccavento, sono state ritenute veritiere e utili. Ai domiciliari il mese scorso era finito l’avv. Piero Amara, che, insieme a Calafiore, secondo l’accusa, avrebbe pagato l’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo per aggiustare le sentenze.