Due siracusani si spacciavano per turisti e rapinavano banche a Rimini

RIMINI - Spacciandosi per turisti a Rimini, facevano sopralluoghi per definire gli obiettivi da colpire: le banche. Questa l’accusa che ha portato ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Rimini in collaborazione con i colleghi di Siracusa, nei confronti di due presunti rapinatori.

Si tratterebbe di "pendolari" della rapina che armati di pistola, avrebbero colpito con violenza impiegati di banca, immobilizzandoli e rinchiudendoli legati anche in ripostigli angusti.

Informazioni sull'operazione, in una conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri di Rimini alle 12.