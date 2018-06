SIRACUSA, 10 GIU - Un uomo di 70 anni, Dino Sirugo, è morto in seguito a un incidente sulla strada provinciale 4, nel Siracusano. La vittima si trovava a bordo di un ciclomotore che per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente contro un’autovettura. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.