Avola, degenera lite per un'eredità: un 68enne accoltella il cognato

SIRACUSA - Agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un 68enne per il tentato omicidio del cognato, per motivi economici e di eredità. I poliziotti sono intervenuti per l’aggressione di un uomo armato di coltello e di un’ascia: la vittima presentava una grave ferita al torace ed al fianco.

Secondo gli investigatori, il 68enne sarebbe arrivato a casa del cognato e la discussione sarebbe degenerata in una violenta colluttazione nel corso della quale l’aggressore ha estratto dalla tasca un coltello, con una lama di 11 centimetri, e ha colpito più volte il cognato che, tentando di difendersi con un bastone, è riuscito a disarmarlo. L’aggressore ha preso dalla propria auto un’ascia, non riuscendo però ad avvicinarsi al cognato, che si era barricato in casa.