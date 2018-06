Ottiene contributi ma non le spettavano: donna denunciata per falso e truffa 30/06/2018 - 18:20 di Redazione

Una 53enne, di Scordia, risultava fittiziamente affittuaria di alcuni terreni per poter ricevere finanziamenti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

SIRACUSA - Gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato una 53enne di Scordia, nel Catanese, per falso e truffa finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici. Secondo l’accusa la donna, dopo aver attribuito a sé numerosi terreni ricadenti nelle province di Siracusa, Catania e Messina, utilizzando dei contratti di affitto con firme false, ha presentato domanda all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura che le ha erogato 26 mila 503 euro.