Noto, pretende denaro per sosta auto: arrestato un parcheggiatore abusivo

NOTO - I carabinieri hanno arrestato a Noto (Siracusa) Francesco Cutrale, di 30 anni, per tentata estorsione. L’uomo è stato fermato in largo Porta Nazionale nella città famosa in tutto il mondo per il suo splendido barocco, perché avrebbe preteso del denaro da un turista per il parcheggio dell’auto.

Il trentenne al rifiuto del turista, che aveva già regolarmente acquistato il ticket per il parcheggio, avrebbe risposto con minacce verbali e intimando all'uomo di andare via e spostare l’auto. Il trentenne è agli arresti domiciliari.

Nell'ambito della stessa attività contro i parcheggiatori abusivi, i carabinieri hanno anche multato 5 uomini a Siracusa, 4 a Ortigia e uno a Fontane Bianche, e due ad Augusta.