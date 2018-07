Per M5S spese irregolari al Comune di Pachino e chiede invio ispettori

Pachino (Siracusa) - Il parlamentare regionale del Movimento Cinque Stelle Stefano Zito ha chiesto l’invio degli ispettori della Regione Siciliana nel comune di Pachino, nel Siracusano. «Dalle relazioni dei revisori dei conti - spiegano Zito e il componente del locale meetup Fabio Fortuna - sono emerse criticità molto forti su alcune spese, tra le quali gli oneri di urbanizzazione o le sanatorie. Da sottolineare peraltro come tali irregolarità siano emerse da controlli a campione. Sarebbe chiaramente auspicabile che i controlli vengano resi sistematici».



Secondo Zito il comune ha recuperato appena 479 euro di affitti non pagati all’Ente in dieci anni pari a 40 euro l’anno. Il deputato ha chiesto chiarimenti sulla regolarità amministrativa e contabile nel settore delle concessioni edilizie e sulla gestione del patrimonio immobiliare da parte del Comune siracusano. Il 23 aprile scorso una commissione di indagine prefettizia si è insediata al Comune di Pachino per accedere agli atti del Comune e «verificare eventuali possibili forme d’infiltrazione o di condizionamento, di tipo mafioso o similare, tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi ovvero il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale».