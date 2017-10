Spreco alimentare: costa 750 mld l'anno. Buttiamo un terzo del cibo prodotto

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Quanto ci costa il cibo sprecato? 750 miliardi di euro l’anno. Parliamo di un terzo del cibo del mondo che viene gettato via, tra supermercati, ristoranti e cucine, prima ancora di arrivare a tavola: circa 4 volte la quantità che basterebbe a sfamare gli oltre 800 milioni di persone sul pianeta che soffrono la fame. E questo senza contare l’impatto che il cibo sprecato ha sull’ambiente: riducendo del 20% lo spreco di cibo solo negli Stati Uniti, in 10 anni si taglierebbero le emissioni serra annuali di 18 milioni di tonnellate.

E in Italia? Secondo i dati del Food Sustainability Index, nel nostro Paese finiscono nella spazzatura 110,5 Kg di cibo all’anno pro-capite. Meglio di Stati Uniti (277,90 Kg/pro-capite all’anno) o del Regno Unito (131,53 Kg), ma comunque peggio di Paesi come Francia (110 Kg) e Germania (104 Kg). A livello europeo si sprecano in media 180 kg di cibo pro-capite all’anno; il 42% di questo spreco avviene a livello domestico. Di questi e altri argomenti, si parlerà all’ottavo Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione che la Fondazione Bcfn organizza a Milano il 4 e il 5 dicembre.