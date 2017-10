RadiciGroup, studenti alla scoperta dei tecnopolimeri

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Studenti alla scoperta dei tecnopolimeri, materie plastiche caratterizzate da diverse proprietà fisico-meccaniche a seconda del tipo di applicazione per cui si utilizzano. Un'occasione per circa 25 studenti e insegnanti dell’Istituto Tecnico Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, con sede a Capo di Ponte in provincia di Brescia, che hanno visitato lo stabilimento della Radici Novacips di Villa d’Ogna nell’ambito della manifestazione BergamoScienza.

Le materie prime osservate sono destinate a vari settori tra cui l’automotive, l’elettrico/elettronico, l’idrotermosanitario e il mondo degli elettrodomestici: vengono impiegati per la realizzazione di componenti fondamentali quali, ad esempio, copri-motore, condotti e connettori per auto, prese elettriche, interruttori e valvole di distribuzione.

Attenzione anche al tema dell’economia circolare: gli esperti RadiciGroup hanno illustrato ai ragazzi il processo di riciclo della poliammide. I prodotti di Villa d’Ogna sono realizzati impiegando totalmente energia da fonte rinnovabile, proveniente dalla vicina centrale idroelettrica di Campignano di proprietà di GeoGreen, azienda italiana appartenente alla Famiglia Radici e nata nel 2000 come fornitore unico di energia per RadiciGroup.

Radici Novacips aprirà al pubblico anche durante il pomeriggio di sabato 14 ottobre dalle 14 alle 18 .