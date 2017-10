Inaugurata a Cormano la colonnina di ricarica Enel per veicoli elettrici Fast Recharge

Cormano (Milano), 17 ott. (AdnKronos) - E’ stata inaugurata la stazione di ricarica veloce per veicoli elettrici Fast Recharge del progetto EVA+ installata da Enel nel distributore Ip, del Gruppo Api, a Cormano, alle porte di Milano. È la prima di 20 colonnine posizionate sulle strade a lunga percorrenza che rientrano nell’ambito del progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries, a cui Enel ne ha aggiunte altre 10. Francesco Venturini, direttore della Divisione Globale e-Solutions di Enel, ha spiegato che "la mobilità elettrica è una grande trasformazione in corso che l’evoluzione della tecnologia sta spingendo. In questo contesto l’Italia, che è uno dei pochi Paesi al mondo ad avere completamente digitalizzato la rete di distribuzione elettrica, ha una grande possibilità. Siamo partiti con un programma che doterà il Paese di un’infrastruttura moderna e capillare".

Le prime 30 colonnine installate nell’ambito del progetto EVA+, tra cui quella di Cormano, "permettono di ricaricare l’auto elettrica anche nelle aree extraurbane e in tempi rapidi, in modo da consentire l’utilizzo del veicolo elettrico non solo in città ma anche per tratte più lunghe come quella Roma-Milano", ha aggiunto Venturini. L’infrastruttura di ricarica installata nella stazione Ip è, come tutte le altre colonnine installate lungo le strade a lunga percorrenza, della tipologia 'Enel Fast Recharge Plus', una tecnologia sviluppata da Enel che garantisce un pieno di energia in meno di 20 minuti, compatibile con tutti i veicoli elettrici in commercio e nel rispetto degli standard di sicurezza.

Stefano Sterpone, direttore commerciale della Rete del Gruppo Api, ha sottolineato che "l’installazione nel distributore di Cormano è il primo importante risultato del protocollo d’intesa siglato lo scorso dicembre da Enel e Gruppo Api. L’inaugurazione di oggi contribuisce allo sviluppo della nostra offerta di prodotti. Uno sviluppo che ha al centro il cliente, a cui la nostra rete vuole fornire una scelta diversificata di energia per la mobilità".

EVA+ è il progetto di mobilità elettrica che prevede l’installazione, in tre anni lungo le tratte extraurbane, di 200 colonnine di ricarica veloce, 180 in Italia e le altre 20 in Austria. Il programma, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di 'Connecting Europe Facility', vede la collaborazione di Enel, in qualità di coordinatore, e l'utility austriaca Verbund insieme ad alcuni costruttori automobilistici di veicoli elettrici come Renault, Nissan, Bmw e Volkswagen Group Italia, rappresentata dalle marche Volkswagen e Audi.

Attraverso questo primo gruppo di installazioni del progetto EVA+ è stata 'elettrificata' la tratta Roma-Milano, con una infrastruttura di ricarica ogni 60 chilometri circa. I 30 punti di ricarica si trovano principalmente in aree adiacenti agli accessi autostradali per consentirne l’uso anche a chi utilizza veicoli elettrici per spostamenti extraurbani con soste compatibili con il tempo di ricarica, in luoghi come ad esempio i centri commerciali.