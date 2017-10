A 'Casa Corepla' per imparare la raccolta corretta della plastica

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Dalla prevenzione alla raccolta differenziata, dalla selezione al riciclo, fino agli oggetti prodotti con la plastica riciclata. Il ciclo completo dell'imballaggio in plastica si impara a 'Casa Corepla', struttura itinerante aperta dal 16 ottobre alle scuole del territorio e a tutti i cittadini che vorranno visitarla fino a domenica 29 presso il centro commerciale Auchan di Napoli Argine

'Casa Corepla' è un’esperienza didattica promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e in collaborazione con Asia Napoli Spa. Più di 500 bambini delle scuole primarie hanno già visitato la struttura durante la prima settimana di programmazione; complessivamente saranno oltre 1.000.

'Casa Corepla' riproduce l'interno di un vero e proprio appartamento, luogo familiare per eccellenza in cui si compiono le azioni che danno il via alla raccolta degli imballaggi in plastica: il loro riconoscimento, la successiva separazione e il conferimento al servizio di raccolta differenziata. Per questo motivo ogni locale è teatro di una fase: in cucina si impara a conferire correttamente i più comuni imballaggi nella raccolta differenziata; in salotto i bambini comprendono la funzione dell'imballaggio; infine, nella stanza dei giochi l’imballaggio, una volta riciclato, si trasforma in nuovi oggetti.

In ognuno di questi ambienti i piccoli visitatori saranno coinvolti in attività ludico-didattiche; tra queste anche un'esperienza innovativa di realtà aumentata, replicabile a casa o a scuola.

"La Campania ha fatto registrare uno straordinario 2017: +13% di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica con un pro capite di 17,7 kg/abitante/anno, posizionandosi così al primo posto tra le Regioni del Sud e in linea con le performance di alcune Regioni del Nord. Una realtà d’eccellenza che sottolinea un’opportunità e una sfida per il Paese", dichiara Antonello Ciotti, presidente di Corepla.

"Un ringraziamento particolare a 'Casa Corepla' per aver scelto Napoli per un appuntamento educativo e sociale di grande impatto dedicato all’ambiente - sottolinea il vicesindaco Raffaele Del Giudice - Il riciclo e la partecipazione dei cittadini alle buone pratiche rappresentano un punto avanzato per la nostra concreta azione di incremento della raccolta differenziata a Napoli".

"Asia Napoli nel mese di settembre - conclude Francesco Iacotucci, amministratore unico dell’azienda - ha raggiunto il risultato di circa 1.900 tonnellate di multimateriale leggero in un mese, completando il lavoro di trasformazione delle raccolte da multimateriale pesante (cioè anche con vetro e carta) a multimateriale leggero, riuscendo nel contempo ad incrementare i dati di raccolta complessivi".