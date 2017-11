Clothes For Love, a Ecomondo la raccolta degli abiti usati è hi-tech e incentivante

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Un contenitore rosso e a forma di cuore per una raccolta degli abiti usati solidale e incentivante. Eurven, azienda veneta attiva nei sistemi a monte di raccolta differenziata, compattazione e riciclo rifiuti presenta a Ecomondo (Rimini Fiera 7-10 novembre) il progetto Clothes For Love, a cura dell’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia, in collaborazione con Auchan Retail Italia, le principali Città lombarde e una ricca rete di partner locali.

Il progetto prevede il posizionamento di nuovi contenitori, completamente digitalizzati con tecnologie di ultima generazione e realizzati da Eurven, per la raccolta di vestiti e scarpe usati.

Durante la fiera, presso lo stand di Eurven (Padiglione B2 - Stand 008), sarà possibile vedere dal vivo e provare il macchinario. La forma a cuore e di colore rosso, progettata dall’Istituto Europeo di Design e completata dal progetto grafico di Re.rurban Studio, evidenzia la generosità che accompagna la donazione degli indumenti così come l’attenzione all’ambiente; il vano d’inserimento dei vestiti ha un’apertura antintrusione di facile utilizzo; la presenza di sensori volumetrici e di un dispositivo di pesatura interna consentono un servizio particolarmente curato.

Elemento distintivo è il touch-screen digitale che permette al cittadino di interagire mediante un monitor, ottenendo informazioni relative al conferimento dei vestiti, alla filiera di Humana, al progetto beneficiario e ai partner. Quello che rende particolare il contenitore è, inoltre, il suo sistema incentivante, tipico dei macchinari Eurven: dopo la donazione, infatti, è possibile selezionare dal monitor un buono sconto, che viene stampato in tempo reale, per l’acquisto di prodotti sostenibili come alimentari bio, lampadine a basso consumo o prodotti e servizi di piccoli riparatori e botteghe aderenti.

A questo buono se ne aggiunge un secondo di 'benvenuto' da parte di Humana. Soprattutto, donando i propri indumenti, i cittadini potranno supportare le attività d’inserimento scolastico di Humana nella zona di Chilangoma in Malawi. "Il contenitore che abbiamo realizzato per Humana mettendo al servizio la nostra tecnologia è unico al mondo e rispetta al 100% i principi dell’economia circolare", spiega Carlo Alberto Baesso, general manager di Eurven.

Ad ora, i contenitori Clothes For Love sono stati posizionati a Milano (presso il punto vendita Simply di Viale Corsica 21) e Vimodrone (presso il Centro Commerciale Auchan) e andranno in tour fino a fine gennaio 2018 nelle principali città lombarde. "Un’esperienza che da subito si è rivelata positiva - aggiunge Baesso - considerando che a Milano, in poco più di due mesi, sono stati raccolti 787 chili di vestiti usati, con 348 donazioni. L'obiettivo adesso è valorizzare questa esperienza, portandola anche nel resto d’Italia".