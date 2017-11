Biogas, biometano e agricoltura avanzata, il Cib a Ecomondo

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Il Cib - Consorzio Italiano Biogas sarà presente in forze a Ecomondo 2017, evento promosso da Italian Exhibition Group dal 7 al 10 novembre, insieme a oltre 50 aziende associate che esporranno soluzioni, tecnologie, innovazioni nel settore della produzione di biogas e biometano.

"Le 50 aziende presenti a Ecomondo sono la testa di ponte di 133 realtà industriali e imprese di servizi che fanno parte della piattaforma Cib insieme a 615 aziende agricole. I nostri 748 soci - ha dichiarato Piero Gattoni, presidente Cib - sono un grande movimento che intende dimostrare come cibo ed energia, competitività e sostenibilità ambientale non siano elementi in conflitto, ma le basi comuni per ripensare le attuali modalità di utilizzo dei terreni e la relazione tra uomo e territorio in un’ottica di efficienza, riutilizzo, risparmio di risorse e difesa del suolo. Un modello di sviluppo che genera investimenti e posti di lavoro".

Uno dei focus della presenza del Cib a Ecomondo 2017 sarà il biometano, tassello fondamentale nell’implementazione di politiche efficaci in tema di mobilità sostenibile e di decarbonizzazione dell’economia, oltre che nel processo di greening della rete del gas. Mercoledì 8 novembre alle 14, nel contesto della Piattaforma Tecnologica Nazionale (Bio)metano, verrà presentato il Protocollo d’Intesa a cura delle associazioni aderenti e saranno coinvolti dal giornalista Maurizio Melis aziende e best cases tecnologici del panorama italiano ed europeo; verrà infine conferito per la prima volta il premio speciale Biometano Award 2017.

Altro tema portante di quest’edizione sarà il valore del digestato come biofertilizzante, in grado di incrementare l’accumulo di carbonio nel terreno riducendo il rilascio di CO2 in atmosfera e migliorando la fertilità e la resilienza del suolo rispetto a fenomeni di erosione e desertificazione secondo i principi del modello Biogasdoneright/Biogasfattobene.

Giovedì 9 alle 12.30 Cib e Federbio si confronteranno per discutere l’utilizzo del digestato come fertilizzante naturale per l’agricoltura biologica. Il modello del Biogasdoneright/Biogasfattobene, elaborato dal Cib, permette alle aziende agricole di aumentare la produttività secondo il paradigma dell’economia circolare, utilizzando sottoprodotti e colture di integrazione e valorizzando il digestato che residua dal processo. Infatti, grazie alla reimmissione del digestato nel terreno, ai doppi raccolti, al ricorso a tecniche agronomiche avanzate e all’uso efficiente dell’acqua, si producono energia rinnovabile e biocarburante avanzato e si arricchisce il suolo con biofertilizzanti. Infine, la partnership con EcoFuturo, il festival annuale dedicato alle eco-tecnologie, verrà rinnovata giovedì 9 alle 13.30 nel corso della conferenza stampa di lancio dell’edizione 2018.

I principali appuntamenti di Cib a Ecomondo 2017:

8 novembre ore 14:00 - Sala Neri 2 - Hall Sud: Piattaforma Nazionale del (Bio)metano - Presentazione di soluzioni innovative del settore, con la moderazione di Maurizio Melis (giornalista), e del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del biometano quale risorsa strategica per il greening della rete gas e per il percorso della decarbonizzazione.

8 novembre ore 10:00 Area Forum Cib: Progetti europei di ricerca per lo sviluppo del biogas e biometano - Workshop dedicato a tre progetti del programma H2020 ai quali il Cib sta partecipando.

9 novembre ore 10:00 Area Forum Cib: La valorizzazione del potere fertilizzante del digestato agricolo - Il digestato incrementa la fertilità chimica, fisica e biologica del suolo agrario.

9 novembre ore 12.30 Area Forum Cib: L’utilizzo agronomico del digestato in agricoltura biologica - Approfondimento curato da Cib e Federbio per fare il punto sugli utilizzi attuali e sulle potenzialità del digestato in agricoltura biologica in Italia.

9 novembre ore 13.30 Area Forum Cib: Conferenza stampa di presentazione e lancio Ecofuturo 2018 - Intervengono: Piero Gattoni, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani, Michele Dotti e Andrea Grigoletto.

9 novembre ore 14.30 Area Forum Cib: Tavola rotonda con aziende associate: le tecnologie del biometano - Approfondimento dedicato alle tecnologie di upgrading degli impianti, di compressione e di liquefazione