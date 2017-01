'Fa' la cosa giusta', dal 10 al 12 marzo la fiera del consumo critico

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Torna, dal 10 al 12 marzo 2017, nei padiglioni 3 e 4 di fieramilanocity, Fa' la cosa giusta!, quattordicesima edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L'edizione 2016 si è chiusa con 70mila presenze, 770 espositori e 300 appuntamenti nel programma culturale, 550 giornalisti accreditati, 4000 studenti partecipanti al progetto scuole.

Fa' la cosa giusta! 2017 sarà caratterizzata da 11 sezioni tematiche, che spazieranno dagli ambiti storici come la moda o l'arredamento sostenibile, fino ai temi emergenti come la scelta vegana e cruelty free, passando per gli spazi dedicati all'associazionismo e all'economia carceraria. Un'area sarà dedicata alla teoria e alla pratica dell'economia circolare, il modello economico basato sulla riparazione e sulla rigenerazione.

Tra i nuovi prodotti presenti in fiera quest'anno ci sarà Fairphone, il primo smartphone prodotto con materie prime il più possibile provenienti da filiera etica: da miniere non situate in aree di conflitto, materiali riciclati, processi produttivi non dannosi per l'ambiente e per i lavoratori.

Laboratori di cucina sostenibile ed anche una vera e propria accademia: la FunnyVeg Academy. In programma sei mini corsi tenuti da altrettanti chef: cucina ayurvedica e di alta gamma con Simone Salvini; pasticceria con Stefano Broccoli, della pasticceria Dolcevita di Bergamo; street food con lo chef biker Giuseppe Tortorella; un corso per coniugare l'attenzione al benessere con la preparazione dei cibi per tutta la famiglia con Mara Di Noia e Marzia Riva; cucina sperimentale con Luca André; cucina vegan per tutti i giorni con la foodblogger Giulia Giunta.

Nei nuovi spazi dedicati all'autoproduzione sarà possibile scoprire i segreti della saponificazione domestica, attraverso postazioni grafiche e laboratori di produzione di sapone per adulti organizzati dai professionisti de La Saponaria.

Quest'anno Cascina Biblioteca porterà a Fa' la cosa giusta! uno spazio verde con erbe aromatiche e piante da frutto, cassoni per sperimentazioni libere di giardinaggio e laboratori guidati per imparare ad utilizzare le piante come veri e propri elementi d'arredo domestico, per scegliere i frutti antichi più adatti alla coltivazione sui terrazzi e per creare composizioni decorative con le erbe spontanee.

Bimbi e famiglie avranno a disposizione due poli differenziati per età, realizzati in collaborazione con l'associazione Il Trillino Selvaggio. Il polo intrattenimento, dove i bimbi potranno fare, sperimentare e lasciare una loro traccia, attraverso gesti, musica, circo, letture e pitture libere, anche utilizzando le tecniche della street art. Il polo educazione, sarà invece dedicato ai genitori. Si parlerà di pedagogia, a casa e a scuola, scoprendo come i diversi metodi educativi, come quelli montessoriani e steineriani, possano essere applicati anche nella scuola pubblica e nella vita quotidiana con i ragazzi.

I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai 3 anni, e le 'pance' avranno un'area tutta per loro, con uno spazio gattonamento, giochi, una nursery dedicata alle loro esigenze e una serie di appuntamenti sui temi che caratterizzano la vita dei neo-genitori.