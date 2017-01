Il Cib in audizione al Senato sui benefici del 'Biogasfattobene'

Roma, 17 gen. - (AdnKronos) - “L’agricoltura italiana è in grado, grazie al criterio delle doppie colture su cui si basa il modello del 'Biogasfattobene', di produrre più cibo e più energia rinnovabile, senza alcuna competizione tra food e fuel, con contributi rilevanti sia per la competitività e la sicurezza del settore agricolo sia per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione attraverso i biocarburanti nel settore dei trasporti e il greening della rete nazionale del gas”. Così Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas), oggi in audizione alla commissione Industria e Ambiente del Senato.

L'occasione è stata la discussione dell’attuazione della direttiva qualità benzina e combustibile diesel e promozione energia da fonti rinnovabili (Atto del Governo n. 369). Gattoni ha illustrato i risultati di uno studio condotto da Ecofys, società inglese di consulenza leader nelle energie rinnovabili, e commissionato dallo stesso Cib.

“Il modello del Biogasfattobene - spiega Gattoni - permette anche la produzione di biometano, carburante avanzato a bassa impronta carbonica, che porta con sé numerose ricadute positive come l’incremento di carbonio e nutrienti nel terreno, il contrasto ai fenomeni erosivi e di dilavamento dei nutrienti e la riduzione nell’utilizzo dei fertilizzanti di sintesi”.

I risultati della ricerca Ecofys sono stati di recente pubblicati anche sul sito ufficiale della direzione generale Energia della Commissione Europea e verranno presentati nel dettaglio durante la prossima edizione di Biogas Italy, gli Stati Generali del Biogas 2017, evento annuale del Cib che si terrà a Roma il prossimo 24 febbraio (www.biogasitaly.com).