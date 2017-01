Ambientalisti italiani scrivono a Trump: "Surprise us, President".

Roma, 19 gen. - (AdnKronos) - Ambientalisti e Donald Trump? Non è detto che non possano andare d'accordo. Anzi, il rapporto tra agli attivisti e il nuovo Presidente degli Stati Uniti potrebbe riservare delle sorprese. O almeno, è quello che sperano gli 11 presidenti delle associazioni ambientaliste italiane che al tycoon chiedono "Surprise us, President Trump": ci sorprenda, Presidente.

Richiesta che viaggerà insieme a una lettera che le associazioni spediranno venerdì 20 gennaio, giorno della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, scendendo tutti insieme in piazza (per l'esattezza, piazza Barberini, a Roma). La richiesta è quella di intraprendere una politica amica del clima globale e capace di combattere le cause dei cambiamenti in atto. Da piazza Barberini, una delegazione si recherà alla sede dell’Ambasciata americana in via Vittorio Veneto per consegnare la prima copia della lettera.

“Il futuro dei suoi figli e nipoti e quello dell’intera umanità dipende dalle scelte in campo ambientale che gli Stati Uniti e gli altri Paesi industrializzati faranno nei prossimi anni. Ci sorprenda, Presidente Trump!”, chiedono le associazioni.

“Il nostro scopo è quello di attirare l’attenzione sulle politiche ambientali e climatiche degli Stati uniti, preoccupati dalle prime dichiarazioni e dalle prime manovre che Trump ha già fatto - spiega Oliviero Sorbini, coordinatore e ideatore dell’iniziativa - È importante che questa lettera d’invito alla cura del nostro Pianeta parta proprio dall’Italia, uno dei luoghi più ricchi di biodiversità e di beni culturali e ambientali al mondo, messi a rischio dai cambiamenti climatici".

Dal 20 gennaio, anche i cittadini potranno spedire via web la lettera scaricandola nelle diverse lingue dal sito www.surpriseuspresidenttrump.com. Cinquecento copie della lettera saranno disponibili durante la “cerimonia di spedizione” per tutti quelli che vorranno firmarle e spedirle a mano dalla cassetta delle lettere di Piazza Barberini, a pochi passi dall’Ambasciata Usa.

Hanno sottoscritto la lettera Accademia Kronos, Lipu, Legambiente, Wwf Italia, Earthday Italia, Fondazione Univerde / Obiettivo Terra, Focsiv, Fipsas, Anpana, Gruppo Intervento Giuridico, Rangers Italia, Climalteranti, Marevivo, Italian Climate Network, Climazione, Giornalisti nell’Erba, Fima (Federazione italiana media ambientali), Greenaccord, Kyoto Club, Isde Italia, Legambiente Terracina, Konrad, Fare Verde, Vivere Da Sportivi, Pentapolis, Pefc, Trio onlus, ambiente e salute, Giga e Press Play.

Al comitato promotore si sono aggiunti, tra gli altri, Fulco Pratesi, Luca Mercalli, Mario Tozzi, Tessa Gelisio, Alfonso Pecoraro Scanio.