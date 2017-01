Cina, 'debutto' allo zoo per due baby panda gemelli

Pechino, 23 gen. (AdnKronos/Xinhua) - Due gemelli di panda gigante sono stati presentati al pubblico per la prima volta nello zoo di Chongqing, municipalità a sudovest della Cina. I due baby panda soprannominati Da Shuang e Xiao Shuang sono nati nel luglio 2016. Ora pesano rispettivamente 13,7 kg e 13 kg e sono entrambi in ottime condizioni di salute.

I gemelli hanno incontrato il pubblico per la prima volta domenica nella loro area giochi esterna. Prima di allora, erano sempre stati all'interno e i visitatori potevano vederli solo attraverso i monitor. Lo zoo raccoglierà fino alla fine di febbraio suggerimenti per i nomi dal momento che i due esemplari non hanno ancora un nome ufficiale. Lo zoo di Chongqing ha iniziato ad allevare panda giganti nel 1960 e ora può contare un gruppo di 15 esemplari.