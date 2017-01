"Imprenditore terremotato? Ti ospitiamo noi". Iniziativa dei parchi scientifici e tecnologici per ripartire

Roma, 24 gen. - (AdnKronos) - “Se l’edificio presso il quale lavori ha subito danni e crolli durante le scosse, rivolgiti a noi: sapremo indicarti la struttura più vicina in grado di offrirti aiuto e servizi dedicati”: è l’iniziativa che Apsti (Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani) ha realizzato in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, a favore degli imprenditori e delle realtà aziendali messe a dura prova dai terremoti che hanno colpito il Centro Italia.

I 23 parchi scientifici e tecnologici associati si sono resi disponibili a ospitare gratuitamente imprenditori e staff aziendali delle Pmi e start up danneggiate mettendo a disposizione gratuitamente spazi per uffici, facilities e un set di servizi dedicati all’interno dei loro edifici, per aiutare il sistema delle imprese innovative delle regioni colpite a ripartire proseguire il proprio lavoro in attesa della ricostruzione.

Le modalità e le tempistiche di erogazione dei servizi e della fruizione degli spazi saranno concordati di volta in volta sulla base delle particolari esigenze degli imprenditori, ai quali i parchi scientifici e tecnologici cercheranno di rispondere nella maniera più idonea e coerente in base alle richieste avanzate.

“L’iniziativa - commenta il presidente di Apsti Gianluca Carenzo - ha trovato l’accordo unanime di direttori e presidenti dei poli tecnologici associati, uniti dalla volontà di dare una mano e ospitare presso i loro incubatori e acceleratori imprenditori e realtà aziendali che hanno subito danni nel corso dei terribili eventi. Ringrazio il Mise per il sostegno accordato e tutti i colleghi dei parchi scientifici e tecnologici che hanno aderito al progetto”.