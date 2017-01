Contro il traffico di specie protette, i numeri del Servizio Cites

Roma, 20 gen. - (AdnKronos) - Oltre 67mila accertamenti e 247mila controlli, 100 sequestri, 1.200.000 euro di merce sequestrata e oltre 516mila euro di sanzioni amministrative comminate: sono alcuni dei risultati conseguiti nel 2016 dal Servizio Cites per la tutela delle specie protette e la salvaguardia della biodiversità, presentati oggi a Roma.

Il servizio Cites dell’Arma dei Carabinieri sovrintende alle attività previste dalla normativa nazionale e comunitaria di attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (la Cites, appunto), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge n.874 del 19 dicembre 1975.

Ecco nel dettaglio i numeri presentati. Per quanto concerne l'attività di controllo, sono stati effettuati 67.683 accertamenti di cui: 53.930 in ambito doganale e 13.753 sul territorio nazionale. 247.496 i controlli di cui: 230.300 parti e prodotti derivati, 5.622 piante vive, 11.574 animali vivi (ad esclusione dei pesci).

Degli 11.574 controlli su animali vivi, 2mila sono stati condotti su esemplari di tartarughe di terra, 900 su pappagalli, 95 su primati, 85 su felini, 180 su boidi (pitoni e boa), 310 su rapaci diurni e notturni. Dei 230.300 controlli su parti e prodotti derivati, 110.000 hanno interessato prodotti in pelle di rettile, 4mila tra zanne e oggetti in avorio, 36mila tonnellate di legname, 100 kg di caviale. 100 i sequestri, 78 gli illeciti penali, 194 gli illeciti amministrativi, 1.200.000 euro di merce sequestrata e 516.430 euro di sanzioni amministrative comminate.

Per quanto riguarda l'attività di certificazione, i 73.514 certificati riguardano: 66.809 certificati ri-export; 6.005 certificati comunitari, 559 notifiche di import, 95 certificati di mostra itinerante e 46 certificati per proprietà personale.

L'incontro è stato anche l'occasione per approfondire i temi della conservazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione e della consapevolezza e responsabilità a loro salvaguardia, e per presentare il Calendario Cites 2017 finalizzato a promuovere la consapevolezza e sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza della biodiversità.