Differenziata e 'green pack', eccellenze siciliane nel segno dell'acciaio

Palermo, 30 gen. - (AdnKronos) - Il Comune di Palazzolo Acreide per la raccolta differenziata e l'azienda conserviera Sebastiano Drago per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili si aggiudicano i premi Best in Sicily 2017 per la Sicilia più attenta all’ambiente e alla sostenibilità, assegnati oggi a Palermo.

Questa è la decima edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.

E' proprio la filiera degli imballaggi in acciaio a trovare in Sicilia dei protagonisti virtuosi in grado di trasformare la materia prima in scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno dell’isola, poi in rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo, tombino, panchina o molto altro ancora.

Il Comune di Palazzolo Acreide si aggiudica il premio per la raccolta avviata lo scorso anno, effettuata una volta alla settimana con modalità porta a porta, degli imballaggi in acciaio che vengono separati e avviati a un operatore per la successiva valorizzazione e l’invio in acciaieria per tornare a nuova vita.

Un premio che rappresenta "una motivazione in più per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata – sottolinea il sindaco Carlo Scibetta – per arrivare ad avere un maggiore rispetto dell’ambiente, una risorsa importante per l’economia turistica del Comune di Palazzolo Acreide, sito Unesco nonché appartenente all’associazione dei Borghi più belli d’Italia”.

All'azienda conserviera Sebastiano Drago va il premio “Green Pack”, per la scelta di confezionare i propri prodotti ittici con imballaggi ecosostenibili amici dell’ambiente, come le scatolette e le chiusure in acciaio, che possono essere riciclate al 100% infinite volte.

"Abbiamo scelto di utilizzare imballaggi ecosostenibili come quelli in acciaio, riciclabili al 100%, che hanno contribuito, nel tempo, alla salvaguardia della natura - spiegano Alessandro e Pierpaolo Drago - nonché a un risparmio economico di non poco rilievo. Come azienda abbiamo scelto di non mirare soltanto al profitto, ma di cercare il giusto equilibrio nel connubio tra produzione e rispetto dell’ambiente”.

“Gli imballaggi in acciaio rappresentano un perfetto esempio di economia circolare - spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea - Grazie all’impegno di tutta la filiera, dai comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore una volta utilizzato da rifiuto ritorna acciaio, per rinascere ancora. In Sicilia questo circuito virtuoso si svolge completamente all’interno dell’isola, garantendo così una migliore efficienza”.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerali di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.