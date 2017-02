Imballaggi in vetro, la produzione cresce del 2,4% nel 2016

Roma, 1 feb. - (AdnKronos) - Il 2016 per la produzione dei contenitori in vetro è stato un anno positivo. Nei primi dieci mesi, infatti, la produzione generale dei contenitori in vetro (bottiglie, flaconeria, vasi, casalingo) è stata pari a 3.378.961 tonnellate, registrando, rispetto allo stesso periodo del 2015, un incremento del 2,4%.

In particolare, spiega Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro, "il 2016 si chiude in termini di produzione rispettivamente con un +2% nelle bottiglie, un +14,7% nei vasi e una leggera contrazione dello -0,65% nei flaconi".

Per quanto riguarda il commercio estero, i dati relativi al periodo gennaio-ottobre 2016 registrano un +11% nelle importazioni, -5,5% nelle esportazioni ed un consumo apparente di +5% circa rispetto ai primi 10 mesi del 2015.