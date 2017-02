Nei punti vendita Sun la spesa diventa sempre più green

Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Dicono no allo spreco e sono attenti alle risorse naturali. I consumatori italiani sono sempre più sensibili all'ambiente e alla sostenibilità. In questo contesto è maturato l'accordo stipulato nei giorni scorsi tra il consorzio Sun, Supermercati uniti nazionali e Novamont, che rende più green lo shopping. In base ai termini dell’accordo tutte le aziende che fanno parte del consorzio Sun, ovvero il Gruppo Gabrielli di Ascoli, Alfi di Alessandria, Gros (Gruppo romano supermercati di Roma), Italmark di Brescia e Cadoro di Venezia, doteranno i propri punti vendita di buste per asporto merci realizzate in Mater-Bi.

Mater Bi è la bioplastica di Novamont ottenuta grazie a tecnologie proprietarie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni. Con caratteristiche e proprietà d’uso del tutto simili alle plastiche tradizionali, la bioplastica Mater-Bi è biodegradabile e compostabile in conformità alla norma europea UNI EN 13432.

Con questo accordo, spiega il presidente del Consorzio Sun, Marco Odolini, "nei nostri seicento supermercati utilizzeremo esclusivamente shopper in Mater-Bi, la bioplastica di Novamont che grazie alle sue caratteristiche consente di ottimizzare la gestione dei rifiuti organici, ridurre l’impatto ambientale e contribuire allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione-consumo-smaltimento".

Inoltre, aggiunge Odolini, "stiamo valutando la possibilità di utilizzare i prodotti realizzati in Mater-Bi anche per altre categorie di prodotto come i sacchi di frutta e verdura”. L'intesa comprende anche iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale.

L'accordo, infatti, spiega Stefano Rango direttore generale del Consorzio Sun, "prevede anche l'avvio di un percorso di informazione e sensibilizzazione dei nostri clienti sul tema della raccolta differenziata con l'obiettivo di coniugare il processo di modernizzazione delle strutture retail attualmente in corso al rispetto per l’ambiente e all’adozione di pratiche virtuose di ecosostenibilità”.

“Il nostro obiettivo - commenta Alessandro Ferlito, responsabile commerciale di Novamont - è promuovere sistemi in cui i materiali vengono interamente riutilizzati e in cui non ci sono prodotti di scarto ma risorse, ponendo al centro la sostenibilità ambientale, sociale ed economica".

Per questo, conclude, "ci occupiamo di tecnologie e soluzioni che aiutino a risolvere il problema del 'fine vita' di tanti prodotti di utilizzo quotidiano; le bioplastiche garantiscono prestazioni tecnicamente paragonabili ai materiali tradizionali ma possono essere avviate al compostaggio assieme ai residui alimentari e possono rispondere, in parte, alla soluzione di alcuni aspetti di queste problematiche”.