'L’alba di una nuova rivoluzione agricola', a Roma gli Stati generali del biometano

Roma, 15 feb. - (AdnKronos) - "L’alba di una nuova rivoluzione agricola" è lo slogan della terza edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Consorzio Italiano Biogas (Cib), che si terrà a Roma il 24 febbraio presso lo Spazio Nazionale Eventi del Rome Life Hotel. Promosso in collaborazione con Ecomondo Key Energy, ospiterà gli “Stati Generali del Biogas e del Biometano”, principale occasione di incontro in Italia per i massimi esperti nazionali e internazionali del settore.

Al centro del dibattito le prospettive di una “rivoluzione” intesa come crescente capacità dell’agricoltura italiana, grazie alla digestione anaerobica, di produrre di più in modo sostenibile e contribuendo alla crescita delle energie rinnovabili senza competizione con le produzioni alimentari e foraggere.

I benefici economici e ambientali del modello italiano applicato dal Cib, chiamato Biogasdoneright (Biogasfattobene), saranno illustrati anche attraverso la presentazione dello studio di Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale.

Il crescente interesse internazionale per Biogasdoneright è testimoniato anche dalla costituzione di un team di esperti internazionali, coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan University, che valuterà i principi di tale modello, verificando la scalabilità nei vari contesti internazionali.

“Crediamo che il modello del Biogasdoneright - spiega Piero Gattoni, presidente del Cib – sia vincente perché è in grado di dare una forte spinta all’innovazione e alla decarbonizzazione del settore agricolo. Lo stiamo dimostrando con evidenze scientifiche. Per questo abbiamo promosso un gruppo di lavoro internazionale per approfondire i temi del Biogasdoneright e di sviluppare ulteriori conoscenze”.

Il team verrà presentato nel corso degli Stati Generali e sarà composto, oltre che da Bruce Dale, dai professori Jorge Hilbert dell’Inta (Argentina), Jeremy Woods dell’Imperial College di Londra, Tom Richard della Penn State University (Usa) e Kurt Thelen della Michigan State University (Usa).

Ai lavori prenderanno parte anche Legambiente, Greenpeace, Fao e Confagricoltura. Interverranno inoltre molti rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, università, centri di ricerca, e aziende impegnate in progetti di applicazione del biometano nella mobilità sostenibile o nelle reti del gas come Snam e CNH Industrial.