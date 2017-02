Premiati i milanesi 'ricicloni', bici elettriche tra gli utenti del Raee Parking

Milano, 21 feb. - (AdnKronos) - A Milano la raccolta itinerante dei rifiuti elettronici ha dato buoni frutti. E i cittadini più virtuosi sono stati premiati, aggiudicandosi biciclette elettriche a pedalata assistita. In dieci mesi sono state raccolte più di 13 tonnellate di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) con il progetto sperimentale Raee Parking, un cassonetto automatizzato per la raccolta di Raee di piccole e medie dimensioni come cellulari, elettrodomestici, pc e lampadine a risparmio energetico.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Milano, da Amsa - Gruppo A2A e dal consorzio Ecolight, ha visto stazionare il Raee Parking tra marzo 2016 e gennaio 2017 in cinque zone diverse. Per incentivare l’utilizzo di questa ecoisola itinerante e sensibilizzare sui rifiuti elettronici, in abbinamento al progetto Raee Parking è stato proposto il concorso “preMIami” che ha messo in palio 12 biciclette elettriche a pedalata assistita.

Nove di queste sono state assegnate ai cittadini più 'ricicloni' dei nove Municipi di Milano; ovvero a coloro che, conferendo i loro rifiuti hanno accumulato il maggior numero di punti. Tre sono state estratte a sorte tra tutti coloro che hanno conferito almeno un rifiuto elettronico al Raee Parking o, registrandosi, alla postazione mobile del Cam di Amsa.

Nel complesso i cittadini hanno effettuato 4.700 conferimenti che hanno permesso la raccolta di 13,2 tonnellate di Raee. Prevalentemente sono stati buttati nel Raee Parking piccoli elettrodomestici come frullatori e asciugacapelli, ma anche ferri da stiro, vecchie radio e cellulari non più funzionanti. Il 25% di quanto raccolto ha interessato il raggruppamento R3 dei Raee ovvero schermi e televisori. Poco più di 200 i kg di lampadine a risparmio energetico e di neon.

"Queste iniziative sono utili per aumentare ancora di più la sensibilità di tutti. So che l'impegno di Amsa ed Ecolight continueranno", dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli. La conferma arriva da Amsa: "La buona risposta da parte dei cittadini ci induce senz’altro a proseguire con iniziative che agevolino i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi per l’ambiente e nella raccolta differenziata in genere", spiega il responsabile sviluppo servizi operativi e customer satisfaction di Amsa, Danilo Vismara.

Ecolight si è attivato da anni sviluppando dei sistemi automatizzati dedicati al mondo della distribuzione. "Più di 40 centri commerciali e grandi negozi in Italia sono stati dotati delle nostre EcoIsole - fa sapere Giancarlo Dezio, direttore generale del consorzio Ecolight - dando un piccolo grande contributo alle 280mila tonnellate di Raee raccolte a livello nazionale l’anno scorso".

Partendo dai giardini Montanelli, il Raee Parking è approdato in via Bisi Albini per passare in via Quarenghi, viale Legioni Romane e concludere il periodo di sperimentazione in via Oglio. Il Raee Parking è stato sviluppato da Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei Raee, all’interno del progetto europeo Identis Weee e si propone come una soluzione interamente automatizzata per la raccolta dei rifiuti elettronici.

Ai cittadini veniva chiesto di registrarsi con la tessera sanitaria e inserire il rifiuto nello sportello indicato; una volta pieni i contenitori interni, partiva un avviso automatico agli operatori sulla necessità di svuotamento.