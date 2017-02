Al via Samoter, in mostra a Verona le macchine per costruzioni

Verona, 22 feb. (AdnKronos) - Sempre più smart, efficienti e green: sono le macchine movimento terra, da cantiere e per l’edilizia in mostra a Samoter, il salone triennale di riferimento in Italia. Alla Fiera di Verona, dal 22 al 25 febbraio, il mondo delle costruzioni si presenta all’appuntamento con la 30esima edizione di Samoter con questi numeri: oltre 450 aziende da 23 Nazioni, con il ritorno di molti dei grandi costruttori internazionali e la presentazione di novità in anteprima, più di 40mila metri quadrati espositivi netti, 6 padiglioni e tre aree esterne occupati, 110 delegazioni commerciali da 28 Paesi, 57 convegni ed eventi di formazione.

La rassegna organizzata da Verona fiere quest’anno ha come filo rosso il contributo che soluzioni meccaniche e tecnologiche possono fornire per prevenire il dissesto idrogeologico, senza dimenticare l’attenzione a macchine intelligenti, mezzi meccanici ibridi a basse emissioni ed alta efficienza energetica.

'Paese Ospite' di questa edizione è l’Iran, cui è dedicato anche il Premio Internazionale Samoter e un ampio focus commerciale, insieme a quelli sul continente africano.

Samoter 2017 si svolge in contemporanea con Asphaltica, il salone sulle tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie e, per la prima volta, a Transpotec-Logitec, manifestazione su trasporto e logistica di FieraMilano.

"Samoter, dal 1964, continua a credere nel proprio ruolo di strumento di promozione per le imprese - commenta Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - Un impegno ribadito dalla recente trasformazione di Veronafiere in società per azioni e dal nuovo piano industriale da 94 milioni di euro di investimenti fino al 2020 che riguardano anche lo sviluppo di Samoter. Abbiamo progettato una manifestazione rinnovata sulle esigenze di rilancio e crescita della filiera delle macchine movimento terra. Lo abbiamo fatto insieme ai nostri espositori e al partner storico Unacea, a Siteb, con cui co-organizziamo Asphaltica, e siglando una nuova collaborazione con Federcostruzioni".

"Siamo convinti che questo 30esimo Samoter sia per le aziende di macchine per costruzioni un’occasione per capitalizzare la ripresa del settore - spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - Il mercato Italia ha segnato 12 trimestri consecutivi di crescita e questa rinata fiducia si riflette anche sulla manifestazione. Gli spazi espositivi sono aumentati del 33% rispetto al 2014: significa che le case sono tornate a puntare sulla fiera portando più modelli e presentando anteprime mondiali, senza contare il ritorno di molti marchi europei del movimento terra e il debutto assoluto di alcuni grandi costruttori. Samoter 2017 è il punto d’arrivo di un percorso di rinnovamento iniziato nel 2014".

Oltre ad essere piattaforma a servizio del business delle aziende, Samoter fornisce strumenti di formazione, aggiornamento professionale e di market intelligence per orientarsi sui mercati internazionali.