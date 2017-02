A bordo di Treno verde i campioni dell’economia circolare

Roma, 22 feb. - (AdnKronos) - Nulla è rifiuto e tutto torna ad essere risorsa. E' l'economia circolare messa in pratica da Novamont che mette al centro la terra e le sue biodiversità, l’uso efficiente delle materie prime, il valore e l’origine dei prodotti, la salvaguardia dei territori e la dignità delle persone. E proprio l’economia circolare sarà protagonista di Treno Verde 2017, l’iniziativa di Legambiente e Ferrovie dello Stato che ogni anno fa tappa nelle maggiori stazioni del paese per promuovere la sostenibilità e gli stili di vita virtuosi.

Novamont sale a bordo del convoglio ambientalista in qualità di “campione dell’economia circolare” per raccontare le proprie best practice nell’ambito della bioeconomia attraverso la creazione di filiere innovative nel settore delle bioplastiche e dei biochemical, illustrandone i vantaggi economici, sociali e ambientali. Grazie ad un lavoro di ricerca e ad una tensione costante verso l’innovazione, Novamont ha guardato allo sviluppo di nuovi prodotti sempre e solo come risposta (e soluzione) a problemi specifici della collettività.

In particolare i prodotti realizzati con le bioplastiche biodegradabili e compostabili Mater-Bi forniscono soluzioni a specifici problemi ambientali in numerosi settori, dall’agricoltura alla raccolta differenziata, dall’imballaggio alimentare alla ristorazione collettiva, riducendo sia la produzione di rifiuti indifferenziati che l’emissione dei gas a effetto serra, tra i principali responsabili dei disastri climatici.

Innumerevoli le applicazioni su cui i visitatori del Treno Verde potranno soffermarsi: dai sacchi per la raccolta differenziata al telo per la pacciamatura agricola alle capsule per il caffè conferibili, al termine dell’uso, nella raccolta differenziata degli scarti alimentari assieme ai fondi di caffè.

Relativamente ai fondi di caffè, infine, gli ospiti del Treno Verde potranno toccare con mano una sperimentazione di economia circolare: una volta consumato, il caffè non è più rifiuto ma diventa nuova risorsa perché il fondo di caffè, assieme alla capsula compostabile in Mater-Bi, diventa sostrato per la coltivazione di funghi commestibili, componente di pellet, inchiostri, semilavorati e molti altri prodotti.

“Ringraziamo Legambiente e Ferrovie dello Stato per l’opportunità offerta ai cittadini, a chi amministra la cosa pubblica, alle scuole e alle imprese di conoscere da vicino l’economia circolare e le sue potenzialità quale fattore di sviluppo competitivo, unico modello oggi in grado di assicurare un dividendo non solo economico ma anche sociale e ambientale”, ha dichiarato Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali Novamont.