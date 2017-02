Dissesto idrogeologico, Del Basso De Caro: "La prevenzione è necessaria"

Roma, 22 feb. - (AdnKronos) - La prevenzione al dissesto "è necessaria". Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Umberto Del Basso De Caro, a margine dell'inaugurazione di Samoter, Asphaltica e Transpotec a Veronafiere fino al 25 febbraio, risponde a chi gli chiede se la prevenzione al dissesto possa essere un elemento di Pil. "Tutto ciò che è lavoro produce ricchezza", afferma ricordando che l'Italia "ha problemi evidenti di dissesto idrogeologico, sismici. Gran parte dell'Italia presenta zone ad alto rischio sismico".

"Sul dissesto idrogeologico noi abbiamo la Struttura tecnica di Missione che è insediata presso la presidenza del Consiglio da tempo e che ha anche una buona dotazione finanziaria. Soltanto che può approvare e finanziare progetti che siano esecutivi e cantierabili, il problema è sempre lo stesso - continua - Occorre che le amministrazioni abbiano progetti in grado di partire non in grado di essere finanziati per partire dopo 4-5 anni, dobbiamo sveltire la manovra altrimenti allochiamo risorse e non riusciamo neppure a spenderle. La divaricazione che oggi c'è nel settore e che noi cerchiamo di allineare è quella di spendere le risorse che abbiamo".