Bper spegne le luce e aderisce a 'M'illumino di meno'

Roma, 22 feb. - (AdnKronos) - Bper Banca spegne le luci e aderisce a 'M’Illumino di Meno', la campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici ideata dal programma di Rai Radio2, Caterpillar, giunta alla tredicesima edizione e prevista per venerdì 24 febbraio. E così nella serata di venerdì Bper Banca spegnerà l’insegna del Centro Servizi di via Aristotele 195 a Modena e sarà sponsor del progetto di educazione al risparmio energetico #Allora Spengo, rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Maranello, in collaborazione con Energyway.

Tutti i dipendenti verranno inoltre coinvolti attraverso la comunicazione di buone pratiche di risparmio energetico. Questa iniziativa si pone in continuità con un processo di miglioramento dei consumi intrapreso da diverso tempo. Sono ormai quattro anni, infatti, che il Gruppo Bper Banca utilizza solo energia elettrica da fonti rinnovabili, acquistandola e autoproducendola attraverso impianti fotovoltaici.

Il Gruppo Bper Banca è inoltre impegnato in vari interventi di efficientamento energetico dei propri immobili, mentre è in fase di implementazione, sulle 70 filiali più “energivore”, un sistema di monitoraggio dei consumi e di azionamento degli impianti da remoto.