La sostenibilità entra in ateneo, a Siena il corso interdisciplinare

Siena, 28 feb. - (AdnKronos) - Lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale, sono tra i temi più attuali che interessano i governi a livello globale. Un tema complesso che coinvolge anche aspetti giuridici, energetici, urbanistici e sociologici, e che richiede competenze interdisciplinari per essere adeguatamente affrontato.

L’ottica interdisciplinare è quella scelta dal corso in “Sostenibilità” promosso dall’Università di Siena, che parte con la sua terza edizione venerdì 3 marzo. Innovativo nel sistema universitario italiano, l'insegnamento fornisce una base introduttiva sul tema e si inserisce nell'ambito dell'impegno dell'Ateneo sui temi della sostenibilità, anche in relazione al ruolo assunto all'interno del progetto dell'Onu "Sustainable Development Solutions Network".

Il corso è rivolto a studenti dell'Università, al personale tecnico-amministrativo e al pubblico esterno.

La giornata inaugurale, ore 14 presso l'Aula magna del Rettorato, con ingresso libero, sarà aperta da Riccardo Valentini, membro dell’Intergovernmental Panel On Climate Change, il Comitato per i mutamenti climatici delle Nazioni Unite, che terrà una lezione dal titolo "The Climate, Energy and Food Nexus: a Global Perspective”.

Riccardo Valentini, professore all’Università della Tuscia e membro dell’Euro-mediterranean Center for Climate Change, insieme all’ex vicepresidente americano Al Gore ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2007, per il suo impegno nella difesa dell'ambiente.

Il corso in Sostenibilità si svolgerà ogni venerdì pomeriggio fino al mese di giugno, in 24 lezioni che affronteranno anche tematiche specifiche come gli inquinanti emergenti e l’uso consapevole delle risorse. Docente responsabile del progetto è Simone Bastianoni, del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente.