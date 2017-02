Turismo, al via la giornata delle Ferrovie non Dimenticate

Roma, 28 feb. - (AdnKronos) - Mantenere viva l’attenzione sulle tante tratte ferroviarie cosiddette “minori” ma dalle tante opportunità. Con questo obiettivo si svolgerà il 5 marzo la decima edizione della “Giornata delle Ferrovie non Dimenticate”, data che dà avvio al calendario di iniziative del “Mese della Mobilità Dolce” in programma dal 5 marzo al 9 aprile organizzate da Co.Mo.Do. (Confederazione Mobilità Dolce).

Numerosi gli eventi organizzati lungo le tratte storiche e turistiche, camminate su vecchie ferrovie e stazioni abbandonate organizzate da Legambiente e Italia Nostra, insieme a decine di pedalate organizzate dall’associazione Fiab, treni turistici promossi dall’Associazione ferrovie turistiche e museali tra cui un treno organizzato sulla linea Sulmona-Carpinone, la cosiddetta “Transiberiana d’Italia” dall’associazione Le Rotaie con Fondazione FS, escursioni ed iniziative di associazioni locali.

Per Marco Parini, presidente Italia Nostra “da rami secchi le ferrovie dismesse, sospese o abbandonate possono trasformarsi in modello di vita e trasporto quotidiano, ma anche in opportunità economica di sviluppo occupazionale e territoriale”. "Quella rete dismessa di grande valore tecnico e storico, se opportunamente sistemata, può attivare un altrettanto valore culturale per l’intero territorio" commenta Giulietta Pagliaccio, Presidente Fiab.