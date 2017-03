Giovani generazione eco-friendly, 8 su 10 preoccupati per l’ambiente

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - I giovani sono una generazione eco-friendly, preoccupata per l'ambiente (81%) e consapevole dell'importanza dell'impegno personale a favore della causa. E' quanto emerge una ricerca Astra commissionata da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

E proprio per rivolgere ai ragazzi il messaggio che possono essere protagonisti di cambiamenti virtuosi per la loro vita e per l'ambiente, il Consorzio è partner di #NonCiFermaNessuno, tour motivazionale ideato da Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia, e giunto alla terza edizione. Obiettivo del tour, che parte oggi dall’università Bicocca di Milano per poi toccare le principali università italiane, è spingere i giovani a credere nelle proprie forze e trasformare gli insuccessi in opportunità di miglioramento e crescita.

Nelle mani dei giovani c'è, infatti, il potere del cambiamento e la speranza di lasciare un mondo migliore a chi verrà: risultati ottenibili solo avendo cura del territorio in cui viviamo. Così, anche il semplice gesto della raccolta differenziata può fare la differenza e produrre grandi risultati per la collettività; gli stessi ragazzi la eleggono al primo posto tra le attività svolte per uno stile di vita sostenibile (80,4%).

"Nel 1985, anno di costituzione di Comieco, la raccolta differenziata di carta e cartone era praticamente inesistente. Abbiamo voluto scommettere sugli italiani e porre le basi per una vera e propria 'rivoluzione verde'. E i risultati ci hanno dato ragione - dice Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - grazie all’impegno di tutti, infatti, la raccolta di carta e cartone, in 30 anni, è passata da trecentomila kg a oltre tre milioni di tonnellate l’anno. A Milano, in particolare, i numeri sono più che positivi: nel 2016 è cresciuto al 58% l’impegno quotidiano dei cittadini nel differenziare i rifiuti; ogni milanese ha, inoltre, raccolto 60 kg di carta e cartone, superando nettamente la media nazionale di 51,5 kg".

Ma quanto i ragazzi italiani sanno della raccolta differenziata e dei suoi benefici? Comieco vuole metterli alla prova con la nuova iniziativa #Lesotutte. Fino al 12 maggio 2017 i ragazzi avranno la possibilità di partecipare al contest interagendo con un post, una foto o un video che mostri quanto sanno delle regole e dei vantaggi del ciclo del riciclo di carta e cartone. Ai 10 post migliori che avranno raggiunto il maggior numero di interazioni, Comieco regalerà altrettanti buoni acquisto Feltrinelli del valore di 40 euro.

"#NonCiFermaNessuno è partito nel 2014 come un progetto sperimentale e si conferma oggi un punto di riferimento nel calendario di tantissimi studenti che aspettano con ansia questo evento - spiega Luca Abete ideatore dell’evento - Oltre al messaggio motivazionale che trascina con sé, #NonCiFermaNessuno è diventato un aggregatore di buone pratiche e siamo felicissimi di ripartire con questa avventura in giro per l’Italia facendo nostri anche i messaggi di Comieco sulla cultura del riciclo di carta e cartone".

Le prossime tappe del tour: 2 marzo, Università dell’Insubria Varese; 9 marzo, Università di Parma; 15 marzo, Università del Salento Lecce; 30 marzo, Università di Cassino e del Lazio Meridionale; 4 aprile, Università di Palermo; 5 aprile, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 10 aprile, Università Federico II di Napoli; 4 maggio, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Pescara; 5 maggio, Università La Sapienza di Roma.