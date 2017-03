Addio scarti, a 'Fa' la costa giusta' è di scena l'economia circolare

Roma, 1 mar. - (AdnKronos) - Dire addio alla mentalità dell’usa e getta per favorire stili di vita e scelte di consumo più consapevoli e più attente all’ambiente. E’ così che torna “Fa’ la cosa giusta”, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma a Fieramilanocity dal 10 al 12 marzo. Tra i protagonisti dell'edizione 2017 anche Novamont che parteciperà dando il suo contributo in termini di modelli, esperienze e testimonianze nell’ambito dell’economia circolare e della bioeocomia.

Allo stand Novamont (realizzato adoperando materiali naturali e interamente riciclabili, a basso consumo energetico e ridotto impatto ambientale e con gli arredi dello studio di ecodesign Lessmore) sarà possibile conoscere da vicino tutta la gamma delle soluzioni in bioplastica Mater-Bi di Novamont, alternativa sostenibile ai prodotti in plastica tradizionale.

Sacchetti per asporto merci, sacchi per la raccolta differenziata dell’organico, stoviglie per la ristorazione usa e getta, imballaggi alimentari, capsule per il caffè e tante altre idee realizzate in Mater-Bi, la bioplastica di Novamont che grazie alle sue caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità può essere smaltita come rifiuto umido e avviata al compostaggio industriale, abbattendo in modo la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e l’emissione di gas a effetto serra.

L'inteto, spiega Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali di Novamont, è dare la possibilità ai visitatori dello stand di "rendersi conto concretamente delle potenzialità dell’economia circolare e della bioeconomia, veri fattori di rigenerazione culturale, sociale ed economica, non confinabili al semplice uso di materie prime rinnovabili”.

Non mancherà, inoltre, l’animazione interattiva con “Alla scoperta del Mater-Bi!”, il progetto educational di Novamont finalizzato ad avvicinare bambini, ragazzi e genitori alle bioplastiche, raccontandone caratteristiche distintive e corretti utilizzi.

Uno spazio pensato appositamente per sollecitare la curiosità dei più piccoli anche grazie a Bio De Compostabilis, la mascotte della compostabilità nata dalla mano dell’illustratore Disney Paolo Mottura e dei conduttori Luca Regina e Marco&Giò.