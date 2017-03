La sostenibilità è donna, 8 su 10 attente al futuro del nostro pianeta

Roma, 7 mar. - (AdnKronos) - Attente al futuro del pianeta, ai cambiamenti climatici e agli sprechi, le donne credono alla sostenibilità 'battendo' su ogni fronte gli uomini. Secondo un'indagine commissionata da Unilever ad Ales Market Resear, l’80% di donne nella fascia 35-44 anni (e dunque anche tante mamme) guarda alla difesa dell’ambiente come un valore assoluto per garantire un futuro al nostro pianeta, con particolare riferimento alla lotta all’inquinamento ambientale (76%), allo spreco delle risorse naturali (69%), alla deforestazione e arresto cambiamento climatico (65%), e alla promozione di un’agricoltura sostenibile (60%).

E ancora: per il 72% delle donne intervistate, deve essere garantita l’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne al lavoro, per il 68% il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera, per il 50% la promozione della diversità e della libertà dagli stereotipi.