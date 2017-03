Sorgenia punta a 100mila nuovi clienti retail ogni anno

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Sorgenia punta a conquistare 100mila nuovi clienti retail ogni anno per arrivare entro cinque anni all'obiettivo di 500mila famiglie servite. E' quanto indicato da Gianfilippo Mancini, amministratore delegato di Sorgenia, a margine della presentazione della nuova campagna pubblicitaria con la campionessa di scherma Bebe Vio. "Abbiamo l'ambizione di acquisire 100mila clienti ogni anno in maniera progressiva, senza escludere possibilità di ulteriore crescita, perché c'è un processo di liberalizzazione in corso", ha spiegato Mancini.

In particolare, ha detto l'ad del gruppo attivo nella produzione e distribuzione di energia elettrica e nella vendita di gas ha spiegato che "puntiamo al 20% del mercato digitale, con l'obiettivo di arrivare entro cinque anni a 500 mila clienti residenziali".

Lo scorso anno l'azienda ha registrato una generazione di cassa di oltre 100 milioni di euro e "nel 2017 contiamo di avere dei risultati che consolidino quelli positivi del 2016 e che quindi comportino una redditività positiva e flussi di cassa positivi". Dopo anni difficili, ha concluso Mancini, ora "l'azienda è sana, piena di idee e di progetti" e se il settore ha vissuto una crisi profonda "con un crollo della domanda" di energia, "la trasformazione adesso si sviluppa lungo tre assi: la responsabilità ambientale, i clienti e il digitale".