Sorgenia, Testa: "Una società che genera cassa, in grado di ripagare i debiti"

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Sorgenia è "un'azienda perfettamente sana, che sta generando cassa e utili per i suoi azionisti e in grado di ripagare il suo debito". Lo ha detto il presidente di Sorgenia, Chicco Testa, a margine della presentazione della nuova campagna pubblicitaria con la campionessa di scherma Bebe Vio. Per l'attività attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica e nella vendita di gas il 2016, ha continuato, "è stato un anno positivo e l'inizio del 2017 si stra mostrando come altrettanto promettente sul lato della produzione, della vendita e dei nuovi clienti".

Sorgenia, ha sottolineato testa, "è desiderosa di risollevarsi da una situazione difficile del passato e dall'immagine di essere collegata come debitrice alle vicende di Mps".