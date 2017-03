Italiani 'bocciati' sulle rinnovabili, 8 su 10 non sanno identificare le fonti

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Italiani impreparati sulle energie rinnovabili: l’85% non sa identificare tutte le fonti rinnovabili e l’8% scambia una fonte non rinnovabile per rinnovabile. È la fotografia scattata da un recente sondaggio, commissionato da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) all’istituto di ricerca Lorien.

Dallo studio è emerso che gli italiani non hanno ancora piena consapevolezza della reale portata delle fonti di energia alternative, a livello sia sociale sia economico. Inoltre, la politica e le istituzioni raccolgono un giudizio negativo circa la loro attenzione alle tematiche ambientali: il 56% degli intervistati dichiara che l’impegno delle istituzioni non è sufficiente.

Dalle interviste emerge quindi la necessità, per il 96% degli italiani, di promuovere la cultura delle risorse energetiche rinnovabili. "E’ fondamentale che la politica e le istituzioni tornino a parlare in maniera seria, puntuale e concreta di lotta al cambiamento climatico e mettano al centro della loro agenda politica la sostenibilità ambientale, che passa innanzitutto dalla cultura e dalla consapevolezza del potenziale delle forme di energia pulita", sottolinea Antonio Rainone, fondatore e presidente di Anter.

Per questa ragione, domenica, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, si è svolta la terza edizione degli 'Anter Green Awards', cerimonia di premiazione degli istituti scolastici che nel 2016 hanno preso parte al progetto di educazione ambientale 'Il Sole in Classe' che intende avvicinare gli studenti a uno stile di vita sempre più ecosostenibile. All’iniziativa hanno partecipato oltre 70 scuole proponendo 500 elaborati.

L'evento si è svolto con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, del Senato, della Camera, della Regione Emilia Romagna e con il sostegno di Nwg Energia. "Abbiamo un grande bisogno di iniziative come questa, che mira a far conoscere e coinvolgere quanti più cittadini possibili nella lotta ai mutamenti del clima", sottolinea il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in una nota.

"Siamo profondamente convinti che sia indispensabile partire dalle giovani generazioni per diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite. Con il progetto 'Il Sole in classe', tra il 2014 e il 2016, siamo riusciti a coinvolgere oltre 800 istituti scolastici in 19 Regioni, per un totale di 70mila alunni", spiega Leonardo Masi, presidente onorario di Anter.

Presenti all'evento oltre 1.300 associati, 40 ambasciatori Anter e 10 scuole da tutta Italia. La campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnotto, il campione olimpico di pesi leggeri e welter Patrizio Oliva, il rugbista Andrea Lo Cicero e il cane Rex hanno premiato le scuole più sostenibili.

Gli istituti vincitori si sono aggiudicati un anno di fornitura gratuita di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili. "Con l’obiettivo di massimizzare il nostro impatto positivo verso la società e l'ambiente, di recente abbiamo costituito il nuovo Comitato Scientifico Anter con la partecipazione della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri), per proteggere ed educare le famiglie sul pericolo legato alle polveri sottili nei primi anni di vita. Inoltre, operiamo al fianco di Amref Health Africa per la lotta alla mortalità infantile in Uganda", concludono il presidente Antonio Rainone e l’amministratore delegato di Nwg, Massimo Casullo.